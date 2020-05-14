İtalya Ligi'nde kulüpler bireysel antrenmanlarına başlamış ayrıca takımlara coronavirüs testleri yapılmıştı… Bu gelişmelerin ardından İtalya Serie A kulüpleri, liglerin 13 Haziran'da başlaması için görüş birliğine vardı. Hükümetin kararı bekleniyor…
THY AVRUPA LİGİ DEVAM ETMEYEBİLİR
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ligleri sona erdirerek doğru bir karar aldığını belirtti. THY Avrupa Ligi hakkında da konuşan Yılmaz, "Sezon devam etmeyecek gibi gözüküyor" dedi.
LİGİ İPTAL EDERLERSE FUTBOLDAN ÇEKİLİRİM
TFF 2. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım TFF'ye verdiği mesajda "Samsun'un önü kesilir ve lig iptal edilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım" dedi.
THY AVRUPA LİGİ DEVAM ETMEYEBİLİR
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ligleri sona erdirerek doğru bir karar aldığını belirtti. THY Avrupa Ligi hakkında da konuşan Yılmaz, "Sezon devam etmeyecek gibi gözüküyor" dedi.
LİGİ İPTAL EDERLERSE FUTBOLDAN ÇEKİLİRİM
TFF 2. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi olan Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım TFF'ye verdiği mesajda "Samsun'un önü kesilir ve lig iptal edilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım" dedi.