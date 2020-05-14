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    • Spor
    • 14.05.2020 Gazete
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    n kulüpleri diyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Ligi'nde kulüpler bireysel antrenmanlarına başlamış ayrıca takımlara coronavirüs testleri yapılmıştı… Bu gelişmelerin ardından İtalya Serie A kulüpleri, liglerin 'da başlaması için görüş birliğine vardı. Hükümetin kararı bekleniyor…

    İtalyan kulüpleri 13 Haziran diyor
    Ligi'nde kulüpler bireysel antrenmanlarına başlamış ayrıca takımlara coronavirüs testleri yapılmıştı… Bu gelişmelerin ardından İtalya Serie A kulüpleri, liglerin 'da başlaması için görüş birliğine vardı. Hükümetin kararı bekleniyor…

    AVRUPA LİGİ DEVAM ETMEYEBİLİR
    Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ligleri sona erdirerek doğru bir karar aldığını belirtti. THY Avrupa Ligi hakkında da konuşan Yılmaz, "Sezon devam etmeyecek gibi gözüküyor" dedi.

    LİGİ İPTAL EDERLERSE FUTBOLDAN ÇEKİLİRİM
    2. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi olan spor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım TFF'ye verdiği mesajda "Samsun'un önü kesilir ve lig iptal edilirse açık ve net söylüyorum ben futboldan çekilirim takımı da aldığım yerde bırakırım" dedi.
    Haberler Spor İtalyan kulüpleri 13 Haziran diyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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