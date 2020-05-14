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    • 14.05.2020 15:14
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    'de bir şoku daha | 'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    'de corona virüsü depremi yaşanıyor. 'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve 1'i futbolcu 8 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından Süper Lig ekiplerinden 'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    Süper Lig'de bir koronavirüs şoku daha! 2 futbolcunun...

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Erzurumspor, derken corona virüsü şimdi de 'ya sıçradı. ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

    Kulübün konu ile ilgili resmi açıklama yapması beklenirken corona virüse yakalanan kişilerin kimliği henüz belli olmadı. Kulübün, tedbir amaçlı tüm oyuncu ve personeli evlerine yolladığı belirtiliyor.

    ANTRENMANLAR SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLDİ

    Yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 2 futbolcu tedavi altına alındı. Antrenmanlar da süresiz olarak iptal edildi.

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