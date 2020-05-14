Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, futbolu vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Erzurumspor, Beşiktaş derken corona virüsü şimdi de Kasımpaşa'ya sıçradı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

Kulübün konu ile ilgili resmi açıklama yapması beklenirken corona virüse yakalanan kişilerin kimliği henüz belli olmadı. Kulübün, tedbir amaçlı tüm oyuncu ve personeli evlerine yolladığı belirtiliyor.

ANTRENMANLAR SÜRESİZ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 2 futbolcu tedavi altına alındı. Antrenmanlar da süresiz olarak iptal edildi.