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    • 13.05.2020 23:02
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    • 13.05.2020 23:02
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    'nin listesindeki 'un menajerinden flaş açıklama

    Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'nin yıldız futbolcusu İspanyol 'un yeni adresi merak ediliyor. 'nin listesinde bulunan 33 yaşındaki yıldızın menajerinden flaş transfer açıklaması geldi.

    Fener'in de transfer listesindeydi... Haber geldi!

    'nin listesinde olduğu iddia edilen İspanyol oyuncu 'un menajeri Miguel Garcia Quilon'dan açıklama geldi.

    NAPOLI'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
    Ajansspor'un derlediği habere göre, İtalyan basınına konuşan Quilon, "Bir süredir 'den haber almadık. Sözleşmesi yenilenecek mi yenilenmeyecek mi henüz bilmiyoruz." dedi.

    İSPANYOL DEVLERİ PEŞİNDE
    Oyuncuya tekliflerin olduğunu belirten Miguel Quilon, " liginden iki ya da üç önemli takım Jose Callejon'u transfer etmek istiyor" şeklinde konuştu.

    FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
    Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki oyuncunun ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İspanyol oyuncu; bu sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti.

    Jose Callejon daha önce ve Espanyol formaları da giymişti.

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