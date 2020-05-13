Trabzonspor, birçok oyuncusu için resmi olmayan teklifler alıyor. Bu oyuncular arasında Uğurcan ilk sırada yer alırken onu Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme takip ediyor. Sabah'ın haberine göre; Kulübün kapısını Sörloth için çalan menajerler, "Real Madrid, Napoli ve Sevilla'yı istediğiniz rakamlara getirmeye hazırız" diyor ancak yönetim, "Göndermeye niyetimiz yok, oyuncumuzu rahat bırakın" yanıtını veriyor.

MADRID VAZGEÇMİYOR

Yönetim, resmi yetkisi olmayan menajerlerle görüşmeyeceklerini ortaya koydu. Bu arada yönetim, menajerler tarafından gelen teklifleri reddetse de Sörloth için Real Madrid iddiaları artmaya başladı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet ve personel önceki gün Kovid-19 testine girmişti. Tüm test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

İÇ TRANSFER HIZLANDI

Trabzonspor iç transferde önceliği kaptan Sosa ile Novak'a verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada iki oyuncu ile de anlaştıklarını duyurmuş, işin sadece imzaya kaldığını belirtmişti. Sosa'ya son olarak bonuslarla birlikte 2 milyon Euro, Novak'a ise 1 milyon 250 bin Euro önerilmişti.