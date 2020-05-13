Roma'nın 2017 yılında 14,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Genç futbolcu Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da toplamda 5 karşılaşmada forma şansı buldu.

BİR TALİP DAHA

Öte yandan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre Arsenal ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.