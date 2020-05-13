İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre, milli futbolcunun bu yaz satış listesine konulacağı belirtildi. Genç futbolcuyla çok sayıda kulübün yakından ilgilendiği kaydediliyor.
CENGİZ ROMA'DAN AYRILACAK MI?
Sky Sport Italia'da yer alan haberde Roma'nın Cengiz Ünder hakkında karar verdiği yazıldı. Kulüp, genç futbolcunun bu yaz satılmasını planlıyor. Haberde, milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli'nin yer aldığı belirtildi. Roma'nın Cengiz Ünder için 24 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği de kaydedildi.
Roma'nın 2017 yılında 14,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Genç futbolcu Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da toplamda 5 karşılaşmada forma şansı buldu.
BİR TALİP DAHA
Öte yandan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri gün geçtikçe artıyor. İtalyan basınından Sky Sport'un haberine göre Arsenal ve Milan'ın ardından bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta da genç yıldızı listesine ekledi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Arsenal'in daha önce Henrikh Mkhitaryan'la takasta kullanmak istediği Cengiz'i, Milan da devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası alternatifi bulunamayacağı için başarılı futbolcuyu takımda tutmaya karar vermişlerdi.
İtalya'ya transfer olduğu günden beri attığı goller ve yaptığı asistlerle kendini ispatlayan ve Roma'da sevilen bir isim haline gelen Cengiz Ünder'in son talibi ise Atalanta oldu.