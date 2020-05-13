Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Fotomaç'ın haberine göre sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Pedro Gonçalves'e bir talip daha çıktı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi:

"Pedro Gonçalves, FC Famalicao'da oynamasının yanı sıra, dünyaca ünlü Menajer Jorge Mendes'in oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Famalicao'ya transfer olmadan önce oyuncu, Watford'un 2. takımında forma giyiyordu.

Oyuncuya Olimpiakos talip oldu ve bunun dışında, Galatasaray da Pedro Gonçalves için olumlu bir rapor hazırladı.