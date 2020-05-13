Fener’de bir corona şoku daha

Dün Samandıra'da futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara corona testi yaptıran Fenerbahçe'ye yine kötü haber geldi. Tesis çalışanlarından 1 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Evde izolasyona alınan tesis çalışanına ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi. Geçen hafta yapılan testlerde de yine bir Samandıra personeline corona teşhisi konmuştu. Fenerbahçe kulübü, "Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" dedi.
BAKİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, coronavirüs testi pozitif çıkan iki personelin tedavilerininn başladığını söyledi. Baki, "Bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
BAKİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, coronavirüs testi pozitif çıkan iki personelin tedavilerininn başladığını söyledi. Baki, "Bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.