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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    Fener’de bir corona şoku daha

    'da futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara corona testi yaptıran 'ye yine kötü haber geldi. Tesis çalışanlarından 1 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    Fener’de bir corona şoku daha
    'da futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara corona testi yaptıran 'ye yine kötü haber geldi. Tesis çalışanlarından 1 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Evde izolasyona alınan tesis çalışanına ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi. Geçen hafta yapılan testlerde de yine bir Samandıra personeline corona teşhisi konmuştu. Fenerbahçe kulübü, "Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

    BAKİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, coronavirüs testi pozitif çıkan iki personelin tedavilerininn başladığını söyledi. Baki, "Bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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