Kaleciliğin sadece elle yapılan bir iş olmaktan çıkıp, ayaklarının da bir futbolcu kadar iyi olmasının gerekliliği 70'li yıllarda başladı. Ajax'ın başlattığı, daha sonra da bütün takımların oynamaya çalıştığı, adına "total futbol" denen oyun anlayışında önemli bir zaaf vardı. O da takımlar toplu olarak hücuma çıktığı zaman, rakipler kontratak yaptığında geride çok az futbolcuyla yakalanmalarıydı. Bunun çaresi olarak kalecilerin çizgide durması yerine gerektiğinde defansın son oyuncusu gibi ileri çıkıp topu kapması ve isabetli olarak arkadaşlarına vermesi düşünüldü. Bu da kalecilerin ayaklarıyla da iyi pas atan futbolcular olmasını doğurdu. Geri paslarda kalecilerin topa elle dokunmasının yasaklanmasıyla bu aranan özellik artık şart hale geldi.
1970 YILINDA DOĞDU
Dünyada gol üzerine yapılan bütün araştırmalar, hücumu başlatan kişi olan kalecinin topu oyuna nasıl soktuğuyla başlar. İstatistiki olarak kaleciler, defans arkadaşlarına çok az hatayla pas veriyor. Topu orta sahaya attığı zaman bu oran yarıya, forvet hattına attığı zaman ise 10'da birine düşüyor. Bu istatistiklere olumlu anlamda uymayan, yani ayağıyla sahanın her yerine çok isabetli pas, hatta gerektiğinde çalım atan kaleci deyince futbolseverlerin aklına ilk olarak Beşiktaş'ın eski bir kalecisi gelir. Tam ismiyle Oscar Eduardo Cordoba Arce, 3 Şubat 1970'de Kolombiya'nın 2. büyük şehri Cali'de doğdu. Pek çok Güney Amerikalı dar gelirli aile çocuğu gibi o da kendisi ve ailesi adına daha iyi bir hayat için çareyi futbolda buldu. Doğduğu şehrin bir futbol okulunda sahaya çıkmaya başlayan Oscar Cordoba, Profesyonel futbola 18 yaşında Medellin şehrinin takımı Atletico Nacional'de başladı. Genç takımda oynarken sezon sonunda A Takım'da 4 maç kaleye geçti. Kolombiya denince akla uyuşturucu geliyor. Cordoba'nın adı da 1997'de çevrilen ve Cali'deki bir uyuşturucu kartelini anlatan filmde geçer. Filmde Deportivo Cali'nin başkanı da olan şebekenin başının Cordoba'yı almak istediği anlatılır.
Cordoba 1989'da Deportivo Cali'ye transfer oldu, ama hiç maç oynamadan bir sezon geçirdi. Ertesi sezon Deportos Qundio'ya kiralık olarak gitti. 33 Maçta takımında kaleye geçip, genç milli takımda da oynayıp başarılı olunca Millonarios'a transfer oldu. Oradaki iki sezon geçirdikten sonra 1993'te dört yıl oynayacağı America de Cali'ye geçti. 1993 Yılı onun aynı zamanda Kolombiya A Milli Takım'ın kalesini ilk kez koruduğu yıl olmuştu. Son üç takımı da o oynadığı zaman Kolombiya Şampiyonu oldu. Artık daha büyük takımda oynama zamanı gelmişti. Arjantin'in en önemli iki takımından birisi olan Boca Juniors'a transfer olduğunda yıl 1997'ydi. Güney Amerika'nın en üst düzeydeki takımlarının katıldığı Copa Libertadore de America'da ve Kolombiya Milli Takımı'ndaki başarılı performansı 2001 yılında Alman Oliver Kahn'dan sonra dünyanın en iyi 2. kalecisi olarak seçilmesini sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA DEVLEŞTİ
Güney Amerika'nın bir ötesi Avrupa'ydı, o da İtalyan takımı Perugia'ya yarım sezonluğuna kiralık olarak gitti. Sezon sonunda da dört yıl oynayacağı Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta kaldığı 4 yılda 137 kez forma giydi. Beşiktaş'ın 2003'te Londra'da Chelsea'yi 2-0 yendiği maçta Sergen Yalçın'ın attığı golde attığı pasla, Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan ilk kaleci oldu. Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyonluğunda kalesinde devleşince taraftarın gönlünde taht kurdu. Beşiktaş sonrası Antalyaspor'da bir sezon geçirdikten sonra ülkesine döndü. Deportivo Cali ve Millonarios'te oynadıktan sonra 2009'da futbolu bıraktı. Kolombiya tarihinin en fazla milli formayı giyen kalecisidir. 2012'de Atletico Bucaramanga'nın ortağı ve kulüp başkanı oldu ama başarısız sonuçlardan sonra başkanlıktan istifa etti.
KARTAL'I 100. YILDA ADETA KANATLANDIRDI
Beşiktaş'ta 4 sezon oynayan Oscar Cordoba, takımın 100. yıl şampiyonluğunda büyük katkı sağladı. Kalesini kapatarak devleşen Cordoba bir libero gibi oynayarak alkış aldı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /26
1970 YILINDA DOĞDU
Dünyada gol üzerine yapılan bütün araştırmalar, hücumu başlatan kişi olan kalecinin topu oyuna nasıl soktuğuyla başlar. İstatistiki olarak kaleciler, defans arkadaşlarına çok az hatayla pas veriyor. Topu orta sahaya attığı zaman bu oran yarıya, forvet hattına attığı zaman ise 10'da birine düşüyor. Bu istatistiklere olumlu anlamda uymayan, yani ayağıyla sahanın her yerine çok isabetli pas, hatta gerektiğinde çalım atan kaleci deyince futbolseverlerin aklına ilk olarak Beşiktaş'ın eski bir kalecisi gelir. Tam ismiyle Oscar Eduardo Cordoba Arce, 3 Şubat 1970'de Kolombiya'nın 2. büyük şehri Cali'de doğdu. Pek çok Güney Amerikalı dar gelirli aile çocuğu gibi o da kendisi ve ailesi adına daha iyi bir hayat için çareyi futbolda buldu. Doğduğu şehrin bir futbol okulunda sahaya çıkmaya başlayan Oscar Cordoba, Profesyonel futbola 18 yaşında Medellin şehrinin takımı Atletico Nacional'de başladı. Genç takımda oynarken sezon sonunda A Takım'da 4 maç kaleye geçti. Kolombiya denince akla uyuşturucu geliyor. Cordoba'nın adı da 1997'de çevrilen ve Cali'deki bir uyuşturucu kartelini anlatan filmde geçer. Filmde Deportivo Cali'nin başkanı da olan şebekenin başının Cordoba'yı almak istediği anlatılır.
Cordoba 1989'da Deportivo Cali'ye transfer oldu, ama hiç maç oynamadan bir sezon geçirdi. Ertesi sezon Deportos Qundio'ya kiralık olarak gitti. 33 Maçta takımında kaleye geçip, genç milli takımda da oynayıp başarılı olunca Millonarios'a transfer oldu. Oradaki iki sezon geçirdikten sonra 1993'te dört yıl oynayacağı America de Cali'ye geçti. 1993 Yılı onun aynı zamanda Kolombiya A Milli Takım'ın kalesini ilk kez koruduğu yıl olmuştu. Son üç takımı da o oynadığı zaman Kolombiya Şampiyonu oldu. Artık daha büyük takımda oynama zamanı gelmişti. Arjantin'in en önemli iki takımından birisi olan Boca Juniors'a transfer olduğunda yıl 1997'ydi. Güney Amerika'nın en üst düzeydeki takımlarının katıldığı Copa Libertadore de America'da ve Kolombiya Milli Takımı'ndaki başarılı performansı 2001 yılında Alman Oliver Kahn'dan sonra dünyanın en iyi 2. kalecisi olarak seçilmesini sağladı.
BEŞİKTAŞ'TA DEVLEŞTİ
Güney Amerika'nın bir ötesi Avrupa'ydı, o da İtalyan takımı Perugia'ya yarım sezonluğuna kiralık olarak gitti. Sezon sonunda da dört yıl oynayacağı Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta kaldığı 4 yılda 137 kez forma giydi. Beşiktaş'ın 2003'te Londra'da Chelsea'yi 2-0 yendiği maçta Sergen Yalçın'ın attığı golde attığı pasla, Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan ilk kaleci oldu. Beşiktaş'ın 100. yıldaki şampiyonluğunda kalesinde devleşince taraftarın gönlünde taht kurdu. Beşiktaş sonrası Antalyaspor'da bir sezon geçirdikten sonra ülkesine döndü. Deportivo Cali ve Millonarios'te oynadıktan sonra 2009'da futbolu bıraktı. Kolombiya tarihinin en fazla milli formayı giyen kalecisidir. 2012'de Atletico Bucaramanga'nın ortağı ve kulüp başkanı oldu ama başarısız sonuçlardan sonra başkanlıktan istifa etti.
KARTAL'I 100. YILDA ADETA KANATLANDIRDI
Beşiktaş'ta 4 sezon oynayan Oscar Cordoba, takımın 100. yıl şampiyonluğunda büyük katkı sağladı. Kalesini kapatarak devleşen Cordoba bir libero gibi oynayarak alkış aldı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER /26