Süper Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor'un oyuncu kadrosuna ciddi transfer teklifleri geliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yurt içi ve dışındaki kulüpler Karadeniz Fırtınası'nın yıldız oyuncuları için sıraya girecek.
LİSTEDE KİMLER YOK Kİ!
Fırtına'da kiralık oynayan Sörloth ile birlikte Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban istenen isimler…
YÖNETİM ELİNDE TUTACAK
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefleyen Trabzonspor, bu oyuncuları elinde tutarak takviyelerle birlikte Avrupa'da daha güçlü bir kadro ile mücadele etmeyi planlıyor.
EN DEĞERLİLER TRABZON'DA
Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında Trabzonsporlu Alexander Sörloth 13 Milyon Euro ile ilk sırada. 2. sırada ise 12 milyon 500 binlik değeriyle Abdulkadir Ömür yer aldı.