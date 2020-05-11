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    • 11.05.2020 23:01
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    • 11.05.2020 23:01
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    'nin test sonuçları belli oldu

    ekiplerinden 'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

    'Gençler'in 'korona' sonuçları belli oldu

    ekiplerinden 'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde testten geçen teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimizin koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Testlerin yapımı ve kontrolünde kulübümüze yardımcı olan Hacettepe Üniversitesine teşekkür ederiz. Takımımız, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalarak, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlarına yarından itibaren başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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