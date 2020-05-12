Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten Vettel ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Takım tarafından doğrudan bir açıklama yapılmasa da taraflara yakın kaynaklar Ferrari'nin Vettel'e ilk olarak bir senelik 12 milyon dolar teklif ettiği, ardından aynı rakamla iki senelik teklif yapıldı ancak Vettel'in maaş teklifini kabul edilebilir bulmadıklarını iddia etmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Scuderia Ferrari'den yapılan açıklamada 32 yaşındaki Vettel ile yapılan görüşme sonrası 2020 sonunda bitecek olan kontratın uzatılmaması ve yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Vettel, Ferrari'de bulunduğu 5 sene içerisinde 102 yarışta 14 yarış zaferi elde etti.

VETTEL YERİNE SAINZ

Ferrari'de Vettel'den boşalacak koltuk için ise Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimler anılıyor.