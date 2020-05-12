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    • 12.05.2020 10:21
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    Ferrari Alman pilot Sebastian ile yollarını ayırdı

    Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Son 2 sezonda kötü günler yaşayan Vettel'in Ferrari ile yollarının 2020 sezonu sonunda ayrılacağı iddia ediliyordu. Ve beklenen açıklama geldi. Ferrari, Vettel ile yollarını ayırdı.

    Formula 1’de flaş ayrılık

    Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu. Takım tarafından doğrudan bir açıklama yapılmasa da taraflara yakın kaynaklar Ferrari'nin Vettel'e ilk olarak bir senelik 12 milyon dolar teklif ettiği, ardından aynı rakamla iki senelik teklif yapıldı ancak Vettel'in maaş teklifini kabul edilebilir bulmadıklarını iddia etmişti.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Scuderia Ferrari'den yapılan açıklamada 32 yaşındaki Vettel ile yapılan görüşme sonrası 2020 sonunda bitecek olan kontratın uzatılmaması ve yolların ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

    Vettel, Ferrari'de bulunduğu 5 sene içerisinde 102 yarışta 14 yarış zaferi elde etti.

    VETTEL YERİNE SAINZ

    Ferrari'de Vettel'den boşalacak koltuk için ise Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimler anılıyor.

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