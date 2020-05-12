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    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya da renkli görüntülüler çıkıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya da renkli görüntülüler çıkıyor.



    MESSI
    'nın yıldızı, eşi ile birlikte Instagram'ın filtre özelliğini keşfediyor.



    KARIUS
    Karius yaşlandırılmış halini, "Karantinadan böyle çıkacağım" diyerek paylaştı.



    LEMINA
    Sosyal medyayı aktif kullanan Lemina piyano çalarak yeteneklerini sergiledi.



    BOATENG
    'da bir yurtta karantinada olan 'ın yıldızı, bir hayli sıkılmış gibi görünüyor.



    NEYMAR
    'nin dünyaca ünlü yıldızı , evinde müzik eşliğinde dans performansı sergiledi.



    DENİZ TÜRÜÇ
    F.Bahçeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
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