Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri sanal alemde takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya da renkli görüntülüler çıkıyor.
MESSI
Barcelona'nın yıldızı, eşi ile birlikte Instagram'ın filtre özelliğini keşfediyor.
KARIUS
Karius yaşlandırılmış halini, "Karantinadan böyle çıkacağım" diyerek paylaştı.
LEMINA
Sosyal medyayı aktif kullanan Lemina piyano çalarak yeteneklerini sergiledi.
BOATENG
İstanbul'da bir yurtta karantinada olan Beşiktaş'ın yıldızı, bir hayli sıkılmış gibi görünüyor.
NEYMAR
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, evinde müzik eşliğinde dans performansı sergiledi.
DENİZ TÜRÜÇ
F.Bahçeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.
MESSI
Barcelona'nın yıldızı, eşi ile birlikte Instagram'ın filtre özelliğini keşfediyor.
KARIUS
Karius yaşlandırılmış halini, "Karantinadan böyle çıkacağım" diyerek paylaştı.
LEMINA
Sosyal medyayı aktif kullanan Lemina piyano çalarak yeteneklerini sergiledi.
BOATENG
İstanbul'da bir yurtta karantinada olan Beşiktaş'ın yıldızı, bir hayli sıkılmış gibi görünüyor.
NEYMAR
PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, evinde müzik eşliğinde dans performansı sergiledi.
DENİZ TÜRÜÇ
F.Bahçeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla geçirdiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.