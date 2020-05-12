



RAHATLAMA VAR, REHAVET YOK!

Bu sözler Sarı- Kırmızılılar'ı rahatlatırken, yine de tedbir elden bırakılmayacak. Yönetim sezon başı anlaştığı Vedat Muriç'in son anda Fener'e gitmesi nedeniyle bu kez işi sıkı tutacak.