Bu rakamın verilmesi durumunda Marcao'nun Atalanta'ya transferine yeşil ışık yakılacağı belirtildi. Marcao için Sevilla ve Valencia gibi İspanyol ekiplerinin nabız yoklaması da yine bu konuda Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Marcao, yıllık 850 bin euro kazanıyor. Brezilyalı futbolcu, özellikle ligin ikinci yarısında yükselen formuyla dikkat çekmişti.