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    • Spor
    • 12.05.2020 Gazete
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    Bordo-Mavililer’in 3 dinamosu! Pereira, Guilherme ve çalışkanlıklarıyla dikkat çekti…

    antrenmanlarında bazı futbolcuların daha hazır olduğu gözlendi. Oyunculara fiziksel durumlarını görebilmek için testler yapıldı. Yapılan testler sonucunda Pereira, Guilherme ve 'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu gözlendi.

    Bordo-Mavililer’in 3 dinamosu!
    Trabzonspor antrenmanlarında bazı futbolcuların daha hazır olduğu gözlendi. Oyunculara fiziksel durumlarını görebilmek için testler yapıldı.



    Yapılan testler sonucunda Pereira, Guilherme ve 'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu gözlendi.



    FIRTINA'DAN ÇİFT İDMAN
    Süper Lig lideri , hazırlıklarına dün devam etti. Trabzonspor günü çitf idmanla bitirdi.
    Haberler Spor Bordo-Mavililer’in 3 dinamosu! Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen çalışkanlıklarıyla dikkat çekti…
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