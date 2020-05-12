Başkan Ali Koç ve kurmayları son toplantıda takımın 2 önemli ismi Vedat Muriç ve Altay Bayındır için gelen teklifler karşısında nasıl bir strateji izleyecekleri konusunu masaya yatırdılar. 2 oyuncudan 35 milyon Euro beklenirken, değerlerini bulmazsa satılmaması kararı çıktı.
NAPOLİ ARTTIRMAK ZORUNDA
Vedat için Tottenham ve Napoli son derece aktif. Devre arasında ise Burnley istemişti… Napoli'nin 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor. Ama Vedat için 25'in altına inilmeyecek.
ALTAY İÇİN TEKLİFLER KAPIDA!
Altay için resmi bir teklif ulaşmış değil ancak Real Madrid ve Ajax gibi devlerin ilgisi devam ediyor. Her an kapı çalınabilir! 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek.
SABIRLI POLİTİKA İZLENECEK…
Vedat ve Altay için en az 35 milyon veren çıkarsa ikisi de satılacak ve bu sezonki transfer bütçesi karşılanmış olacak. Üstelik Finansal Fair Play riski de ortadan kalkmış olacak.