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    • 11.05.2020 10:29
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    Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasına oturdu! Tercihi o Türk yemeği oldu

    İtalya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden Milan'da forma giyen ve corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada ülkesi 'e giden yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir Türk restoranında iftar açan Hammarby'nin Müslüman futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic'e eşlik etti. Ibra'nın tercihi bakın hangi Türk yemeği oldu.

    Ibrahimovic iftar sofrasında!

    Corona virüsü nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine dönen Ibrahimovic eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Ülkesine dönmesinin ardından hissedarı olduğu Hammarby ile idmanlara katılan Zlatan Ibrahimovic hazırlık maçına da çıkmıştı. Karantina günlerinde paylaştığı videolarla gündemi oldukça meşgul eden Zlatan Ibrahimovic bu kez Türk restoranına gitmesiyle gündem oldu.

    ZLATAN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

    Ligi takımlarından Hammarby'nin hissedarı olan dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, takımın iki yıldız Müslüman futbolcusunun bir Türk restauratında iftar yemeğine katıldı. Muammer Tankovic ve Türkiye'de Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile bir araya gelen Zlatan Ibrahimovic, Stockholm'de gittikleri restaurantta Türk yemeklerinin tadına baktı.

    TERCİHİNİ KEBAPTAN YANA KULLANDI

    Zlatan Ibrahimovic, arkadaşlarının iftar yaptığı dakikalarda Türk restoranında kebap, karışık ızgara, karışık pide, beyti gibi yemeklerin tadına baktı. Dünyaca ünlü Boşnak asıllı İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, yemeğin ardından tatlı ile birlikte Türk çayının keyfine vardı.

    ZLATAN'DAN SAMİMİ TAVIRLAR

    Samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Zlatan Ibrahimovic, restauranttaki personelin ve diğer müşterilerin fotoğraf isteğine de olumlu yanıt verdi. Bu arada Zlatan Ibrahimovic ile fotoğraf çektiren ve sohbet eden bit Galatasaray taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kral, Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.

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