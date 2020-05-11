Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasına oturdu! Tercihi o Türk yemeği oldu

Corona virüsü nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine dönen Ibrahimovic eleştirileri oklarının hedefi olmuştu. Ülkesine dönmesinin ardından hissedarı olduğu Hammarby ile idmanlara katılan Zlatan Ibrahimovic hazırlık maçına da çıkmıştı. Karantina günlerinde paylaştığı videolarla gündemi oldukça meşgul eden Zlatan Ibrahimovic bu kez Türk restoranına gitmesiyle gündem oldu.

ZLATAN İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

İsveç Ligi takımlarından Hammarby'nin hissedarı olan dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, takımın iki yıldız Müslüman futbolcusunun bir Türk restauratında iftar yemeğine katıldı. Muammer Tankovic ve Türkiye'de Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile bir araya gelen Zlatan Ibrahimovic, Stockholm'de gittikleri restaurantta Türk yemeklerinin tadına baktı.

TERCİHİNİ KEBAPTAN YANA KULLANDI

Zlatan Ibrahimovic, arkadaşlarının iftar yaptığı dakikalarda Türk restoranında kebap, karışık ızgara, karışık pide, beyti gibi yemeklerin tadına baktı. Dünyaca ünlü Boşnak asıllı İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, yemeğin ardından tatlı ile birlikte Türk çayının keyfine vardı.

ZLATAN'DAN SAMİMİ TAVIRLAR

Samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Zlatan Ibrahimovic, restauranttaki personelin ve diğer müşterilerin fotoğraf isteğine de olumlu yanıt verdi. Bu arada Zlatan Ibrahimovic ile fotoğraf çektiren ve sohbet eden bit Galatasaray taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kral, Galatasaray'a gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.