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    • 11.05.2020 09:38
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    • 11.05.2020 09:41
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    için bir kez daha masada

    Geçtiğimiz yıl 'ın gündemini uzun süre meşgul eden forvet oyuncusu için Galatasaray bir kez daha devreye girdi. Falcao'nun gitmesi durumunda genç yıldız için kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

    Galatasaray genç yıldız için bir kez daha masada

    Koronavirüs salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.

    Yeni Asır'da yer alan habere göre Radamel Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.

    Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.
    Haberler Spor Galatasaray Benjamin Tetteh için bir kez daha masada
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