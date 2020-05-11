Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı. 22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.