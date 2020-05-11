Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs nedeniyle sporcular karantinada… Çoğu sporcu Anneler Günü nedeniyle paylaşım yaptı. Kimisi de özel anlarını fotoğrafladı. Cenk Tosun annesi ve eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan isimlerdendi. F.Bahçe koçu Obradovic saçı sakalına karışmış halinden vazgeçmemiş gözüküyor.
CENK TOSUN
Milli yıldızlarımızdan Cenk Tosun eşi ve annesiyle Anneler Günü paylaşımında bulundu.
OBRADOVIC
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic karantinada saçı başı karışmış halinden vazgeçmiyor.
BURAK
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz kulüpte virüs çıktıktan sonra bu paylaşımda bulundu.
MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera, eşinin Anneler Gününü işte bu fotoğrafla birlikte kutladı…
YUSUF YAZICI
Milli yıldız Yusuf Yazcı'dan Anneler Günü için yine duygusal bir paylaşım geldi…
ONAZI
Denizlispor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, antrenmandan goril emojili paylaşım yaptı…
CENK TOSUN
Milli yıldızlarımızdan Cenk Tosun eşi ve annesiyle Anneler Günü paylaşımında bulundu.
OBRADOVIC
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic karantinada saçı başı karışmış halinden vazgeçmiyor.
BURAK
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz kulüpte virüs çıktıktan sonra bu paylaşımda bulundu.
MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera, eşinin Anneler Gününü işte bu fotoğrafla birlikte kutladı…
YUSUF YAZICI
Milli yıldız Yusuf Yazcı'dan Anneler Günü için yine duygusal bir paylaşım geldi…
ONAZI
Denizlispor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, antrenmandan goril emojili paylaşım yaptı…