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    • Spor
    • 11.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs nedeniyle sporcular karantinada… Çoğu sporcu Anneler Günü nedeniyle paylaşım yaptı. Kimisi de özel anlarını fotoğrafladı. annesi ve eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan isimlerdendi. F.Bahçe koçu Obradovic saçı sakalına karışmış halinden vazgeçmemiş gözüküyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs nedeniyle sporcular karantinada… Çoğu sporcu Anneler Günü nedeniyle paylaşım yaptı. Kimisi de özel anlarını fotoğrafladı. annesi ve eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan isimlerdendi. F.Bahçe koçu Obradovic saçı sakalına karışmış halinden vazgeçmemiş gözüküyor.

    CENK TOSUN
    Milli yıldızlarımızdan Cenk Tosun eşi ve annesiyle Anneler Günü paylaşımında bulundu.



    OBRADOVIC
    Fenerbahçe Beko koçu Obradovic karantinada saçı başı karışmış halinden vazgeçmiyor.



    BURAK
    'ın golcüsü kulüpte virüs çıktıktan sonra bu paylaşımda bulundu.



    MUSLERA
    G.Saray'ın kalecisi Muslera, eşinin Anneler Gününü işte bu fotoğrafla birlikte kutladı…



    YUSUF YAZICI
    Milli yıldız Yusuf Yazcı'dan Anneler Günü için yine duygusal bir paylaşım geldi…



    ONAZI
    Denizlispor'un Nijeryalı yıldızı Onazi, antrenmandan goril emojili paylaşım yaptı…
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