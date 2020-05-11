Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından, Süper Lig'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti. 28 Nisan'dan bu yana belli gruplar halinde Florya'da çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray'da takım idmanları bugün başladı.

Geçtiğimiz günlerde teknik heyet, oyuncular, idari ve destek personeline yapılan COVID-19 (korona virüs) testlerinin hepsi negatif sonuçlanırken, bu durum yüzleri güldürmüştü.

Günün ilk antrenmanına koronavirüs hastalığının yenen teknik direktör Fatih Terim de katıldı.





66 yaşındaki İmparator, 65 yaş üstüne dışarı çıkmak yasak olduğu için özel izinle antrenmanda yer aldı.