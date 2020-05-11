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    • 11.05.2020 14:52
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    • 11.05.2020 15:11
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    Koronavirüs sonrası ilk kez yönetiminde çalıştı! Maskeli idman

    Teknik Direktörü günler sonra Florya'da... Bir süre önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim, tedavisi sonrası taburcu olmuştu. Öte yandan Galatasaraylı futbolcularda tedbirler kapsamında çalışmalarını evden sürdürmüşlerdi. Sarı-kırmızılılar uzun bir süreden sonra Florya'da takım idmanına çıktı. 66 yaşındaki Fatih Terim, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle takımın başında yer aldı.

    Ve Terim Florya'da! Maskeli idman

    Corona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından, 'in 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti. 28 Nisan'dan bu yana belli gruplar halinde Florya'da çalışmalarını gerçekleştiren 'da takım idmanları bugün başladı.

    Geçtiğimiz günlerde teknik heyet, oyuncular, idari ve destek personeline yapılan COVID-19 (korona virüs) testlerinin hepsi negatif sonuçlanırken, bu durum yüzleri güldürmüştü.

    Günün ilk antrenmanına koronavirüs hastalığının yenen teknik direktör de katıldı.


    66 yaşındaki İmparator, 65 yaş üstüne dışarı çıkmak yasak olduğu için özel izinle antrenmanda yer aldı.

    Haberler Spor Koronavirüs sonrası Galatasaray ilk kez Fatih Terim yönetiminde çalıştı! Maskeli idman
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