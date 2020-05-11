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    • 11.05.2020 14:32
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    duyurdu | 'nın tarihleri belli oldu

    'dan son dakika açıklaması.... FIBA, ’nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

    Resmen açıklandı! İşte Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih

    , Filipinler-Japonya-Endonezya ortaklığıyla düzenlenecek 'nın 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

    Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

    Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu. Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

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