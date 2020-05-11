



Belçika Milli Takımı'nın formasını 60 kez terleten ve milli forma altında 10 golü bulunan Kevin Mirallas, kariyerinde daha önce Lille, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton ve Fiorentina gibi takımların da formasını giymişti. Mirallas'a Fransa'nın Lens takımının da talip olduğu gelen haberler arasında.



AVRUPA BASINI DA FENER'İ İŞARET ETTİ

Başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere birçok Avrupalı futbol sitesi Mirallas'a Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ayaklaşıldığını ifade etti.