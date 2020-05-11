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    • 11.05.2020 15:17
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    • 11.05.2020 15:17
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    Roma'da oynayan Milli yıldızımıza 're Atalanta talip oldu

    Roma forması giyen milli futbolcumuz 'in talibi yine Çizme'den... Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Atalanta talip oldu. Bergamo ekibi, Cengiz için 15 milyon Euro ve bir futbolcu teklifinde bulundu.

    Cengiz'e talip yine çizmeden
    Serie A'da geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösteren Atalanta oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

    Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Bergamo ekibi, Roma forması giyen milli futbolcumuz 'in peşine düştü. Cengiz için Gasperini'nin oyununa uygun bir profil olduğunun altı çizildi.

    İtalyan basınına göre; Atalanta, Cengiz Ünder için Roma'ya 15 milyon Euro ve bir futbolcu teklif etti. Cengiz için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirleyen Roma ile görüşmelerin sürdüğü kaydedidi.

    ILICIC'E İZİN ÇIKMADI
    Roma'nın bu transfere Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'i dahil etmek istediği ancak Bergamo ekibinin Sloven isimle sözleşmesini 2022'ye kadar yenilediği belirtildi.

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