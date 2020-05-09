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    • Spor
    • 09.05.2020 23:52
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    • 09.05.2020 23:52
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    'den rastlanan kulüplere geçmiş olsun mesajı

    futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde belirtisi gösteren , , , Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

    TFF'den kulüplere geçmiş olsun mesajı

    (), futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren , , , Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

    Federasyondan yapılan paylaşım şöyle;
    "Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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