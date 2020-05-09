Beşiktaş korona olan futbolcu kim? Hangi futbolcu korona corona oldu?

Beşiktaş korona olan futbolcu kim? Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona (corona) oldu? Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından takımlar da hazırlık yapmaya başladı. Futbola Dönüş Protokolü kapsamında, Beşiktaş'ta koronavirüs testleri yapıldı. Siyah beyazlı taraflara kötü haber geldi. Beşiktaş'ta bir futbolcunun ve bir çalışanın testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Peki; Beşiktaş korona olan futbolcu kim?
TESTLERİN SONUCU AÇIKLANDI!
Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklandı. Test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışanın testi pozitif çıktı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
BEŞİKTAŞ KORONA OLAN FUTBOLCU KİM?
1 aylık aranın ardından 20 Nisan'da sahaya inen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, test sonuçlarının açıklanmasıyla yıkıldı. Testlerin sonucuna göre; hangi futbolcuda korona virüs tespit edildiği açıklanmadı.
ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ
Öte yandan siyah-beyazlılarda 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan antrenman iptal edildi.