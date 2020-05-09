Beşiktaş korona olan futbolcu kim? Hangi futbolcu korona corona oldu?

Beşiktaş korona olan futbolcu kim? Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona (corona) oldu? Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından takımlar da hazırlık yapmaya başladı. Futbola Dönüş Protokolü kapsamında, Beşiktaş'ta koronavirüs testleri yapıldı. Siyah beyazlı taraflara kötü haber geldi. Beşiktaş'ta bir futbolcunun ve bir çalışanın testlerinin pozitif olduğu açıklandı. Peki; Beşiktaş korona olan futbolcu kim?

TESTLERİN SONUCU AÇIKLANDI!

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin sonucu açıklandı. Test sonuçlarına göre, 1 futbolcu ve 1 çalışanın testi pozitif çıktı.