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    • 09.05.2020 15:30
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    • 09.05.2020 15:30
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    ligi perdelerini açtı! ile Daegu FC berabere kaldı

    ’de futbol sezonu perdelerini açtı. Güney Kore'de günün dikkat çeken maçında , Daegu'yu konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, futbol organizasyonlarının durması nedeniyle maçı dünyanın pek çok yerinden pek çok kişi takip etti.

    Güney Kore ligi perdelerini açtı!

    Wan-sup Lim yönetimindeki 'ın konuğu Daegu FC oldu. Karşılaşmada üstün olan taraf Daegu olsa da Incheon rakibine geçit vermedi. Maç boyunca rakip kaleye 13 şut gönderen, 7 defa korner kullanan Daegu, Incheon'un katı savunmasını ve kaleci 'ı aşamadı. Mücadele 0-0 sona erdi.

    İLK 11'LER

    Incheon United: Jung San; Kim Jungho, Moon Jihwan, Kim Yeonsu; Kim Seongju, Kim Dohyuk, Mahazi, Kim Honam, Kim Junyup; Kehinde, Lee Junseok

    Daegu FC: Youngeun; Jungwoon, Taewook, Wooseok; Taehyun, Jinhyun, Sunmin, Soonmin; Cesinha; Daewon, Edgar

    GÜNEY KORE LİGİ'NİN STATÜSÜ NASIL?

    K Ligi'nde geçtiğimiz sezon 12 takım yer aldı. Her takım birbiriyle 3'er maç yaptı ve toplamda 33 maçın ardından lig ilk 6 ve son 6 olarak ikiye bölünerek Play-Off sistemine geçildi. Play-Off maçlarında her takım birbiriyle 1 kez karşılaştı ve ligden 2 takım küme düştü. YENİ SEZONDA

    STATÜ FARKLI OLACAK
    Güney Kore Ligi'nde yeni sezonda yine 12 takım yer alacak ancak bu kez takımlar birbirleriyle 2 kez karşılaşacak. 22 haftanın ardından lig yine ilk 6 ve son 6 olarak ikiye ayrılacak. Ordu Takımı olan Sangju Sangmu, merkez şehri değişeceği için ligden kesin olarak düşürülecek. Sangju Sangmu, ligi son sırada bitirirse Play-Out grubunda 5. olan takım play-out maçları oynayacak. Eğer Sangju Sangmu ligi farklı bir sırada tamamlarsa, o zaman son sıradaki takım da küme düşecek. Ligde puan eşitliği halinde genel averaj geçerli olacak.

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