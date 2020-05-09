Wan-sup Lim yönetimindeki Incheon United'ın konuğu Daegu FC oldu. Karşılaşmada üstün olan taraf Daegu olsa da Incheon rakibine geçit vermedi. Maç boyunca rakip kaleye 13 şut gönderen, 7 defa korner kullanan Daegu, Incheon'un katı savunmasını ve kaleci Jung San'ı aşamadı. Mücadele 0-0 sona erdi.

İLK 11'LER

Incheon United: Jung San; Kim Jungho, Moon Jihwan, Kim Yeonsu; Kim Seongju, Kim Dohyuk, Mahazi, Kim Honam, Kim Junyup; Kehinde, Lee Junseok

Daegu FC: Youngeun; Jungwoon, Taewook, Wooseok; Taehyun, Jinhyun, Sunmin, Soonmin; Cesinha; Daewon, Edgar

GÜNEY KORE LİGİ'NİN STATÜSÜ NASIL?

Güney Kore K Ligi'nde geçtiğimiz sezon 12 takım yer aldı. Her takım birbiriyle 3'er maç yaptı ve toplamda 33 maçın ardından lig ilk 6 ve son 6 olarak ikiye bölünerek Play-Off sistemine geçildi. Play-Off maçlarında her takım birbiriyle 1 kez karşılaştı ve ligden 2 takım küme düştü. YENİ SEZONDA

STATÜ FARKLI OLACAK

Güney Kore Ligi'nde yeni sezonda yine 12 takım yer alacak ancak bu kez takımlar birbirleriyle 2 kez karşılaşacak. 22 haftanın ardından lig yine ilk 6 ve son 6 olarak ikiye ayrılacak. Ordu Takımı olan Sangju Sangmu, merkez şehri değişeceği için ligden kesin olarak düşürülecek. Sangju Sangmu, ligi son sırada bitirirse Play-Out grubunda 5. olan takım play-out maçları oynayacak. Eğer Sangju Sangmu ligi farklı bir sırada tamamlarsa, o zaman son sıradaki takım da küme düşecek. Ligde puan eşitliği halinde genel averaj geçerli olacak.