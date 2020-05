Başkanı Serdal Adalı 20 Mart 'ta iptal edilen at yarışlarının yeniden başlaması için hazır olduklarını ve kararı beklediklerini söyledi. At yarışlarının jokeyler arasında fiziksel temas gerektirmediğini söyleyen Adalı, "Hipodromlardaki bulaş diğerlerine göre asgari seviyededir. İlave bir risk oluşturmaz. Alınan önlem nedeniyle her gün 6000 kişinin yer aldığı hipodromlardaki pozitif vaka sayısı ise sadece iki" dedi.