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    • 08.05.2020 11:39
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    • 08.05.2020 11:46
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    forması giyen Milli yıldızımız 'de yılın en iyi 11'nde!

    İngiltere'de forması giyen milli futbolcu , adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiltere'nin en köklü medya organlarından BBC, 'de sezonun en iyi 11'ini seçti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü de adını bu listeye yazdırdı.

    İngiltere'de Çağlar fırtınası! Şimdi de...

    İngiltere'de forması giyen milli futbolcu , adından söz ettirmeye devam ediyor. 'in tamamlanmamasına rağmen İngiltere'de yılın en iyi 11'ini belirleyen BBC Sport, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

    BBC Sport'un seçtiği 11'in kalesini Liverpoollu file bekçisi Alisson korurken savunma hattında Çağlar'ın dışında üç Liverpoollu Robertson, Alexander Arnold ve Virgil van Dijk bulunuyor.

    Kadroda bulunan diğer futbolcular ise şu şekilde;

    Kevin De Bruyne (), Henderson (Liverpool), Fernandes (), Mohammed Salah (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City), (Liverpool)

    Haberler Spor Leicester City forması giyen Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü Premier Lig'de yılın en iyi 11'nde!
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