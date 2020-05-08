



Prof. Erk, "Kulüpler ekonomik sıkıntıda. Bu nedenle liglerin tamamlanması hedefleniyor. Ancak ortada büyük soru işaretleri ve riskler var. Eğer takım içinde 1 kişinin testi pozitif çıkarsa tüm takım, yöneticiler de dahil 14 gün karantinada olmalı. Yani o takım 2 hafta maç oynayamaz. Sürekli PCR testleri yapmak da çözüm değil. Çünkü bu testlerin duyarlılığı yüzde 50'lerde. Güvenmek çok zor. Yani PCR testi kesin çözüm değil" diye konuştu.



Prof. Erk, "TFF'nin bu süreçle nasıl başa çıkacağı konusunda tereddütlerim var" dedi.