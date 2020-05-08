TFF'nin kararı sonrası en çok sorulan soru "Ligler oynanırken 1 kişinin testi pozitif çıkarsa ne yapılacak?" oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk bu soruyu yanıtladı ve kararı değerlendirdi.
Prof. Erk, "Kulüpler ekonomik sıkıntıda. Bu nedenle liglerin tamamlanması hedefleniyor. Ancak ortada büyük soru işaretleri ve riskler var. Eğer takım içinde 1 kişinin testi pozitif çıkarsa tüm takım, yöneticiler de dahil 14 gün karantinada olmalı. Yani o takım 2 hafta maç oynayamaz. Sürekli PCR testleri yapmak da çözüm değil. Çünkü bu testlerin duyarlılığı yüzde 50'lerde. Güvenmek çok zor. Yani PCR testi kesin çözüm değil" diye konuştu.
Prof. Erk, "TFF'nin bu süreçle nasıl başa çıkacağı konusunda tereddütlerim var" dedi.
ÇOK SIKI TEDBİRLER ALMAK GEREKİYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmediklerini söyledi. Prof. Yamanel, "Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ancak her halükarda maçlar seyircisiz oynanacak. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım. Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gere" dedi.