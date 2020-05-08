RAMAZAN İMSAKİYE
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Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi! Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaşmıştı. Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. İşte Tolga Ciğerci'nin yeni takımı.

08.05.2020 10:53 - Son Güncelleme: 08.05.2020 11:03
Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için ünlü kulüp ile her konuda anlaşma sağladı.

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Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.

Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan bonservissiz transfer edilen ve ilk sezon sakatlığı nedeniyle hiç süre alamayan Tolga, Ersun Yanal'ın gözüne girmişti.

Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı

Sakatlığını atlattıktan sonra başarılı performanslar ortaya koymuş, uzunca bir müddet ilk 11'de görev almıştı

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