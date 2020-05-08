Tolga Ciğerci 'Yuvam' dediği Fenerbahçe'yle ipleri kopardı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi! Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaşmıştı. Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. İşte Tolga Ciğerci'nin yeni takımı.
08.05.2020 10:53
- Son Güncelleme: 08.05.2020 11:03
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