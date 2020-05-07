Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin kararını yorumladı. Ağaoğlu, "Liglerin oynanmasını istemeyen 4 kulüpten biriymişiz gibi algı yapanlar var. Trabzonspor devletin vereceği karara uyacaktır. Lig tescil edilsin diyebilirdik. Ancak Trabzonspor devlete akıl vermek gibi hadsizliğin içinde olmamıştır" ifadesini kullandı.
VAKA ÇIKARSA NE OLACAK?
Ahmet Ağaoğlu, " 1 futbolcuda vaka çıkarsa TFF ne yapacağını net bir şekilde açıklamalıdır" diye konuştu.
VAKA ÇIKARSA NE OLACAK?
Ahmet Ağaoğlu, " 1 futbolcuda vaka çıkarsa TFF ne yapacağını net bir şekilde açıklamalıdır" diye konuştu.