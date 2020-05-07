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    • Spor
    • 07.05.2020 Gazete
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    Başkanı : Biz devlete akıl vermeyiz

    Başkanı , 'nin kararını yorumladı. Ağaoğlu, "lerin oynanmasını istemeyen 4 kulüpten biriymişiz gibi algı yapanlar var. Trabzonspor devletin vereceği karara uyacaktır. Lig tescil edilsin diyebilirdik. Ancak Trabzonspor devlete akıl vermek gibi hadsizliğin içinde olmamıştır" ifadesini kullandı.

    Biz devlete akıl vermeyiz
    Başkanı , 'nin kararını yorumladı. Ağaoğlu, "lerin oynanmasını istemeyen 4 kulüpten biriymişiz gibi algı yapanlar var. Trabzonspor devletin vereceği karara uyacaktır. Lig tescil edilsin diyebilirdik. Ancak Trabzonspor devlete akıl vermek gibi hadsizliğin içinde olmamıştır" ifadesini kullandı.

    VAKA ÇIKARSA NE OLACAK?
    Ahmet Ağaoğlu, " 1 futbolcuda vaka çıkarsa TFF ne yapacağını net bir şekilde açıklamalıdır" diye konuştu.
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Biz devlete akıl vermeyiz
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