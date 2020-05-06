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    • 06.05.2020 22:09
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    Son dakika: 'nın tarihi belli oldu

    ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek. 'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu mücadele edeceği online karşılaşmaları futbolseverler ekranlarından takip edebilecek.

    Türkiye E-Futbol Kupası'nın tarihi belli oldu

    ve yayıncı kuruluş beIN Sports tarafından 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir forma giyemeyen futbolcular, sanal dünyada birbirleriyle karşılaşacak.

    'de yer alan 18 takımın birer oyuncusu, Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek. Futbolseverler, 9-10 Mayıs'ta oynanacak online müsabakaları beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.

    Türkiye E-Futbol Kupası'nda mücadele edecek futbolcular ve takımları şöyle:
    Emre Akbaba (Galatasaray), Georges-Kevin N'Koudou (Beşiktaş), Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), (Fraport TAV Antalyaspor), Gökhan Akkan (), Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ulaş Zengin (Gaziantep FK), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), (Göztepe), Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Anıl Koç (Kasımpaşa), Selim Ay (İttifak Holding Konyaspor), İrfan Can Kahveci (), Sıtkı Ferdi İmdat (MKE Ankaragücü), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Eren Tozlu (BtcTurk ) ve Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor).

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