Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir dün video konferans yöntemi ile çok önemli açıklamalar yaptı. Coronavirüs salgını sonrası duran liglerle ilgili tarih veren Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13- 14 Haziran'da başlatma kararı aldık" dedi.
İşte Özdemir'in açıklamaları:
RESMİ BAŞVURU YAPILACAK
"Liglerin takvimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvuracağız. Maçların hangi şartlarda oynanacağını Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Biz de kulüplerle çalışmalarımızı yürüteceğiz."
DEVLER LİGİ İLE TAÇLANACAK
"26 Temmuz tarihinde ligi sonlandırmayı planlıyoruz. Kalan 8 maçtan 7'sini hafta sonu, birini ise hafta arası oynatacağız. Sezonu Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi finali ile taçlandıracağız"
İKLİM DE DİKKATE ALINACAK
"Tek şehir formülü bizim gündemimize hiç gelmedi. Karşılaşmalar kendi şehirlerinde oynanacak. İklim, saha ve stat koşullarını dikkate alacağız. Tek hedefimiz ligi oynayarak tamamlamak."
VAKA ÇIKARSA DANIŞACAĞIZ
"Evet Ankaragücü'nde coronaya rastlanmıştır. Eğer ligler başladığında da böyle bir şey olursa Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile durumu değerlendiririz. Hiçbir kararı tek başına almıyoruz."
13-14 TAKIM OYNANSIN İSTİYOR
"Süper Lig'de 13-14 takım, 1. Lig'de ise 11 takım ligin oynanmasını istiyor. 2. Lig'de ise takımların yüzde 73'ü liglerin oynanmamasından yana."
MÜCADELEMİZ ÖRNEK OLDU
Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin pandemiye karşı örnek bir mücadele verdiğini söyledi.
SPOR ŞİFA OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu gündemi değerlendirdi. Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki spor, tüm insanlığa, ülkemize moral olarak bir şifa kaynağı olacak. Gelişim, değişim demek, direnç demektir. Biz yeni bir anlayışla yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.