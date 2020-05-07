





İKLİM DE DİKKATE ALINACAK

"Tek şehir formülü bizim gündemimize hiç gelmedi. Karşılaşmalar kendi şehirlerinde oynanacak. İklim, saha ve stat koşullarını dikkate alacağız. Tek hedefimiz ligi oynayarak tamamlamak."



VAKA ÇIKARSA DANIŞACAĞIZ

"Evet Ankaragücü'nde coronaya rastlanmıştır. Eğer ligler başladığında da böyle bir şey olursa Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile durumu değerlendiririz. Hiçbir kararı tek başına almıyoruz."