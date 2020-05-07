HALİL'İN FİYATI DA 3 MİLYON LİRA

Göztepe'de bu yıl dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar için de F.Bahçe'nin teklif götüreceği öne sürüldü. Sağ kanatta Deniz Türüç ve Nabil Dirar'la rekabet etmesi beklenen genç yıldız, sürati ve seri stiliyle dikkat çekiyor. 2012'de Göztepe'de profesyonel olan ve sarı kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Bu nedenle sol kanatta da oynama yeteneğine sahip oyuncu için de Göztepe'nin 3 milyon lira istediği öğrenildi.

'ALPASLAN' DENİNCE AKLA İLK O GELİYOR

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden olan Alpaslan Eratlı, 1973-1983 yılları arasında sarı lacivertli formayı giydi ve futbolu da bu kulüpte bıraktı. Türk futbol tarihinen en iyi liberolarından biri kabul edilen Eratlı, 26 kez de A Milli Takım formasını terletti.