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    • Spor
    • 07.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü sporcular evlerinden çıkamıyor. Çalışmalarını evde sürdüren de oluyor, eşiyle ya da köpeğiyle vakit geçiren de… Kimisi de G.Saray'ın yıldız golcüsü Falcao gibi doğduğu yere yardım ediyor. Kolombiyalı yıldız, ülkesine 296 koli gıda yardımı yaptı.

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü sporcular evlerinden çıkamıyor. Çalışmalarını evde sürdüren de oluyor, eşiyle ya da köpeğiyle vakit geçiren de… Kimisi de G.Saray'ın yıldız golcüsü Falcao gibi doğduğu yere yardım ediyor. Kolombiyalı yıldız, ülkesine 296 koli gıda yardımı yaptı.



    FALCAO
    Kolombiyalı yıldız doğduğu yere 296 koli gıda yardımında bulundu…



    MANGALA
    Ünlü Fransız futbolcu , salgın döneminde menajerlik oyunu oynuyor…



    SHARAPOVA
    Rus tenisçi , corona günlerinde Djokovic ile instagramda sohbet etti.



    SANGARE
    Antalyalı yıldız Nazım Sangare, sosyal medyada iftarı beklerken fotoğraf paylaştı…


    AZİZ BEHICH
    'in yıldız futbolcularından Aziz Behich antrenmandan paylaşımda bulundu…



    HARUN
    'nin tecrübeli kalecisi , köpekleriyle vakit geçiren isimlerden.

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