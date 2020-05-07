Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü sporcular evlerinden çıkamıyor. Çalışmalarını evde sürdüren de oluyor, eşiyle ya da köpeğiyle vakit geçiren de… Kimisi de G.Saray'ın yıldız golcüsü Falcao gibi doğduğu yere yardım ediyor. Kolombiyalı yıldız, ülkesine 296 koli gıda yardımı yaptı.







FALCAO

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao doğduğu yere 296 koli gıda yardımında bulundu…







MANGALA

Ünlü Fransız futbolcu Eliaquim Mangala, salgın döneminde menajerlik oyunu oynuyor…







SHARAPOVA

Rus tenisçi Maria Sharapova, corona günlerinde Djokovic ile instagramda sohbet etti.





SANGARE

Antalyalı yıldız Nazım Sangare, sosyal medyada iftarı beklerken fotoğraf paylaştı…







AZİZ BEHICH

Başakşehir'in yıldız futbolcularından Aziz Behich antrenmandan paylaşımda bulundu…







HARUN

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, köpekleriyle vakit geçiren isimlerden.