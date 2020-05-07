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    • 07.05.2020 17:59
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    • 07.05.2020 17:59
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    : 'da test sonuçları belli oldu

    haberine göre Süper Lig'de lider durumda bulunan 'da sezonun kalan dönemi için hazırlık çalışmaları başlarken futbolcu ve teknik ekibin tümüne yapılan testlerinin "negatif" çıktığı açıklandı.

    Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

    Süper Lig'in lideri 'da, yeni tip (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve cuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

    Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.

    Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu
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