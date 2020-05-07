Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den sürpriz talip

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve önümüzdeki sezon kemerleri sıkacak olan Süper Lig ekibi Göztepe, maliyeti düşük yerli isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin gündemine son olarak G.Saray'da sözleşmesi devam eden sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı geldi. G.Saray'da bu sezon forma şansı bulamayan ve daha çok süre almak istediği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildiren Şener için Göztepe devreye girdi.