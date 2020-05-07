Dev kulüp Muriç için devrede! İlk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, oyuncuya talip olan kulüpleri açıkladı.
TOTTENHAM HAZIR
Agim Ademi, Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun Vedat'ı takımda görmek istediğini belirtip, "Tottenham, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır" diye konuştu.
VEDAT BİRDEN FAZLA TAKIMIN GÜNDEMİNDE
Ademi, İtalyan ekipleriyle de adı anılan 26 yaşındaki golcü için "Vedat İtalya'da birden fazla takımın gündeminde. Napoli'nin Tottenham gibi transferde çok istekli olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.