Dev kulüp Muriç için devrede! İlk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, oyuncuya talip olan kulüpleri açıkladı.

TOTTENHAM HAZIR

Agim Ademi, Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun Vedat'ı takımda görmek istediğini belirtip, "Tottenham, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır" diye konuştu.