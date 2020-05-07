Coronavirüs salgını sürecini ülkesi İtalya'da geçiren Fenerbahçe Beko'nun forveti Gigi Datome, önemli açıklamalar yaptı.
Datome, Türkiye'nin, İtalya'nın yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye yardım yaptığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı" ifadelerini kullandı.
Türk sevenlerine Türkçe mesaj gönderen Datome, "Sizi çok özledim ama biraz daha evde kalmamız gerek.Yakında her şey çok güzel olacak" dedi.