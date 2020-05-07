



Toplamda 250 adet üretilen Gulfstream G200 modeli jetlerden birine sahip olan Ronaldo'nun özel oyuncağı görenlerin gözünü kamaştırıyor. Saatte 900 km hıza ulaşan ve toplamda 10 yolcu kapasiteli olan jette, bulunan özel yatak da Cristiano Ronaldo'ya yorucu iş temposunda yaptığı seyahatlerinde önemli bir konfor sağlıyor. 35 yaşındaki süperstara ait ultra lüks jette internet, telefon, faks makinesi, elektrikli ve mikrodalga fırın, buzdolabı ile eğlence sistemi gibi birçok özellik bulunuyor.