Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, lüks yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor... Önceki gün Portekiz'deki Madeira adasından takımı Juventus'un kampına katılmak üzere İtalya'ya dönen Portekizli futbolcunun, 34 milyon Euro değerindeki özel jeti, bu seyahatinden sonra yine gündem oldu.
Toplamda 250 adet üretilen Gulfstream G200 modeli jetlerden birine sahip olan Ronaldo'nun özel oyuncağı görenlerin gözünü kamaştırıyor. Saatte 900 km hıza ulaşan ve toplamda 10 yolcu kapasiteli olan jette, bulunan özel yatak da Cristiano Ronaldo'ya yorucu iş temposunda yaptığı seyahatlerinde önemli bir konfor sağlıyor. 35 yaşındaki süperstara ait ultra lüks jette internet, telefon, faks makinesi, elektrikli ve mikrodalga fırın, buzdolabı ile eğlence sistemi gibi birçok özellik bulunuyor.
Ferah bir yapıya sahip olan jette Ronaldo'nun kişisel eşyalarını koyacağı bir dolap da yer alıyor. Bu özelliklerle birlikte Portekizli futbolcu uçakta olduğu süre içinde hemen her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor.
HAVADA EV KONFORU YAŞIYOR
Ronaldo'nun ultra lüks jetinde seyahatlerinde daha rahat dinlenebilmesi adına yatak da yer alıyor. Havada adeta ev konforu yaşıyor. Ronaldo, 10 yolcu kapasiteli uçağında sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla sık sık yolculuk yapıyor. Yeşil sahaların en çok kazanan isimlerinden olan Portekizli futbolcu, özel hayatında konforundan da hiçbir koşulda ödün vermiyor.