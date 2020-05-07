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    • Spor
    • 07.05.2020 Gazete
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    Aslan sahaya indi

    Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan 'da futbolcular, dün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılıların, coronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi.

    Aslan sahaya indi
    Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan 'da futbolcular, dün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılıların, coronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi.

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