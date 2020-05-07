Aslan sahaya indi

Coronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine saha idmanlarını da askıya alan Galatasaray'da futbolcular, dün uzun bir aranın ardından çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılıların, coronavirüs sürecinde antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek devam ettiği belirtildi.
Galatasaray'da Marcao, Saracchi ve Andone'nin yanı sıra Muslera da antrenmanda yer aldı…
MUSLERA BİLDİĞİNİZ GİBİ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, antrenmanlarda yine farkını ortaya koydu…
Galatasaray'da Marcao, Saracchi ve Andone'nin yanı sıra Muslera da antrenmanda yer aldı…
MUSLERA BİLDİĞİNİZ GİBİ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, antrenmanlarda yine farkını ortaya koydu…