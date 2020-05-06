Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü futbolcular sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Ebru Şancı, Göztepe'de forma giyen futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü sürekli Pubg oynuyor diye bantladı. Şancı, eşini ve Pubg isimli oyunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet etti…
ALPASLAN
Göztepeli yıldız futbolcu Alpaslan, oyun merakı yüzünden eşi tarafından bantlandı…
ALVES
Brezilyalı ünlü futbolcu Dani Alves salgında yeni saç stiliyle dikkatlerden çekti…
IBRAHIMOVIC
Yıldız golcü İbrahimovic, çalışırken paylaştığı fotoğrafla farkını ortaya koydu...
SOSA
Trabzonsporlu Jose Sosa, idman fotoğraflarında Olcay ve Rodallega'yı etiketledi...
DE LIGT
Hollandalı stoper De Ligt'ın saç traşını sevgili yaptı... Bu paylaşım rekor kırdı…
FELIX
Atletico Madrid'in yıldız ismi Joao Felix, salgında havuz başında vakit geçiriyor…
ALPASLAN
Göztepeli yıldız futbolcu Alpaslan, oyun merakı yüzünden eşi tarafından bantlandı…
ALVES
Brezilyalı ünlü futbolcu Dani Alves salgında yeni saç stiliyle dikkatlerden çekti…
IBRAHIMOVIC
Yıldız golcü İbrahimovic, çalışırken paylaştığı fotoğrafla farkını ortaya koydu...
SOSA
Trabzonsporlu Jose Sosa, idman fotoğraflarında Olcay ve Rodallega'yı etiketledi...
DE LIGT
Hollandalı stoper De Ligt'ın saç traşını sevgili yaptı... Bu paylaşım rekor kırdı…
FELIX
Atletico Madrid'in yıldız ismi Joao Felix, salgında havuz başında vakit geçiriyor…