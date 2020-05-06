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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. , 'de forma giyen futbolcu eşi 'ü sürekli oynuyor diye bantladı. Şancı, eşini ve Pubg isimli oyunu Aile ve 'na şikayet etti…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü futbolcular paylaşım yapmaya devam ediyor. , 'de forma giyen futbolcu eşi 'ü sürekli oynuyor diye bantladı. Şancı, eşini ve Pubg isimli oyunu Aile ve 'na şikayet etti…

    ALPASLAN
    Göztepeli yıldız futbolcu Alpaslan, oyun merakı yüzünden eşi tarafından bantlandı…




    ALVES
    Brezilyalı ünlü futbolcu salgında yeni saç stiliyle dikkatlerden çekti…



    IBRAHIMOVIC
    Yıldız golcü İbrahimovic, çalışırken paylaştığı fotoğrafla farkını ortaya koydu...



    SOSA
    Trabzonsporlu , idman fotoğraflarında Olcay ve Rodallega'yı etiketledi...



    DE LIGT
    Hollandalı stoper De Ligt'ın saç traşını sevgili yaptı... Bu paylaşım rekor kırdı…



    FELIX
    Atletico Madrid'in yıldız ismi Joao Felix, salgında havuz başında vakit geçiriyor…

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