Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2020 12:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2020 12:40
    ABONE OL

    Son dakika: topbaşı yaptı! İdmanda dikkat çeken görüntü

    salgını sonrası hayat yavaş yavaş normale dönerken, futbol kulüpleri de teker teker topbaşı yapmaya başladı. Son olarak , Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kalan 8 hafta maçları öncesi sahaya indi.

    Galatasaray topbaşı yaptı! Dikkat çeken görüntü

    Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.

    Süper Lig ekipleri yavaş yavaş gruplar halinde antrenmanlara başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da belirli sayıda oyuncu grubuyla idman gerçekleştirmişti.

    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray topbaşı yaptı! İdmanda dikkat çeken görüntü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri