Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Galatasaray'da bir süredir antrenmanlar yapılmıyordu. Sarı-kırmızılı takım, Florya'da idmanlara yeniden başladı. Sabah grubunda Muslera, Marcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone yer alırken Mariano ise salonda çalıştı.