Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile görüştü. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ve Soner'in kulübü Başakşehir'in yöneticileriyle de konuştuğu öğrenildi. Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi.
WİNGS FOR LİFE WORLD YİNE FARKLILIK YARATTI
Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için koşulan Wings for Life World Run, bu yıl da yapıldı. Yarışmacıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak istediği yerde 'Koşamayanlar için koştuğu' etkinlikte erkeklerde İngiliz Michael Taylor kadınlarda ise Rus Nina Zarina birinci olmayı başardı.
DENİZLİSPOR'DA TAKIMA 2.5 MİLYON TL ÖDENECEK
Denizlispor yönetimi kesenin ağzını açacak. Başkan Ali Çetin takımda kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirterek futbolculara destek olacaklarını söyledi. Çetin, "Amacımız Denizlispor'u yukarılara taşımak. Geçtiğimiz hafta da futbolcularımıza 2.5 milyon TL ödemiştik. Bu hafta yine 2.5 milyon TL ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.
WİNGS FOR LİFE WORLD YİNE FARKLILIK YARATTI
Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için koşulan Wings for Life World Run, bu yıl da yapıldı. Yarışmacıların mobil uygulama sayesinde bireysel olarak istediği yerde 'Koşamayanlar için koştuğu' etkinlikte erkeklerde İngiliz Michael Taylor kadınlarda ise Rus Nina Zarina birinci olmayı başardı.
DENİZLİSPOR'DA TAKIMA 2.5 MİLYON TL ÖDENECEK
Denizlispor yönetimi kesenin ağzını açacak. Başkan Ali Çetin takımda kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirterek futbolculara destek olacaklarını söyledi. Çetin, "Amacımız Denizlispor'u yukarılara taşımak. Geçtiğimiz hafta da futbolcularımıza 2.5 milyon TL ödemiştik. Bu hafta yine 2.5 milyon TL ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.