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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    ’nde corona şoku

    Başkent ekibi, bir futbolcusunda coronavirüse rastlandığını açkıladı. Bu ismin orta saha oyuncusu olduğu aktarıldı. Yaşanan bu gelişme tüm takım üzerinde şok etkisi yarattı.

    Ankaragücü’nde corona şoku
    Yeniden çalışmalarına başlamak için önceki gün futbolculara ve personele coronavirüs testi yapılan 'nde büyük şok… Başkent ekibi dün, yapılan testler neticesinde bir futbolcusunda coronavirüse rastlandığını ve oyuncunun hastaneye yatırıldığını açıkladı. Kulüp, futbolcunun ismini açıklamazken DHA, coronavirüse yakalanan oyuncunun olduğunu duyurdu. Antrenmanlara bugün yeniden başlaması planlanan Ankaragücü'nde futbolcuların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Futbolcuların büyük bir kısmının tesislere gitmek istememesi üzerine başkent ekibinde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelendi. Takımın yeni bir coronavirüs testinden geçeceği kaydedildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ
    Ankaragücü'nde coronavirüse rastlanan isim olan Faty'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    KARARA SAYGILIYIZ
    Ankaragücü Başkanı Fatih , kulüp olarak maçların oynanmasına soğuk baktıklarını söyledi. Mert, "Bu konudaki her karara saygılıyız" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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