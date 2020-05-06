Ankaragücü’nde corona şoku

Yeniden çalışmalarına başlamak için önceki gün futbolculara ve personele coronavirüs testi yapılan Ankaragücü'nde büyük şok… Başkent ekibi dün, yapılan testler neticesinde bir futbolcusunda coronavirüse rastlandığını ve oyuncunun hastaneye yatırıldığını açıkladı. Kulüp, futbolcunun ismini açıklamazken DHA, coronavirüse yakalanan oyuncunun Senegalli Ricardo Faty olduğunu duyurdu. Antrenmanlara bugün yeniden başlaması planlanan Ankaragücü'nde futbolcuların büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Futbolcuların büyük bir kısmının tesislere gitmek istememesi üzerine başkent ekibinde antrenmanlar 11 Mayıs'a kadar ertelendi. Takımın yeni bir coronavirüs testinden geçeceği kaydedildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ankaragücü'nde coronavirüse rastlanan isim olan Faty'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KARARA SAYGILIYIZ
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulüp olarak maçların oynanmasına soğuk baktıklarını söyledi. Mert, "Bu konudaki her karara saygılıyız" dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ankaragücü'nde coronavirüse rastlanan isim olan Faty'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KARARA SAYGILIYIZ
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulüp olarak maçların oynanmasına soğuk baktıklarını söyledi. Mert, "Bu konudaki her karara saygılıyız" dedi.