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    • 05.05.2020 15:35
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    Son dakika: 'dan sağlık problemi yaşayan Başkan 'in son durumuyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika haberine göre bir süredir sağlık problemi yaşayan Başkanı 'in son durumu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.

    Mustafa Cengiz'in son durumuyla ilgili flaş açıklama

    Kulübü Başkanı 'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.

    Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, "Başkanımızın tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

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