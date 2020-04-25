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    • 25.04.2020 12:09
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    ne zaman başlayacak? Son puan durumu ve kalan maçları ne? İşte ü ve sıralaması

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs yüzünden spor müsabakaları sekteye uğramıştı. Bu nedenle 1,5 aydır 'den uzağız ve özlüyoruz. Herkesin merak ettiği '?' sorusunun yanıtı Başkanı 'den geldi. Sepil, haziran ayını işaret etti. Peki Süper Lig'de son puan durumu ne? Fikstürde kalan maçlar hangileri? Süper Lig'den uzak kalan sporseverler için Süper Lig'in son durumunu ve sıralamasını derledik.

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Son puan durumu ve kalan maçları ne? İşte Süper Lig fikstürü ve sıralaması

    Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Peşi sıra futbol ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Öte yandan daha fazla vakit kaybetmek istemeyen TFF ve , ligin haziran ayında yeniden başlayacağını duyurdu.

    Dün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı , "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Sepil'in bu açıklaması üzerine, yaklaşık 1,5 aydır oynanmayan 'de puan durumunu ve kalan maçları derledik. Önce son puan durumuna bakalım:

    lider olarak yarışı sürdürürken onu , , Demir Grup Sivasspor takip ediyor. Süper Lig'i en son 26.haftasında bırakmıştık. 27. haftadan devam edecek Süper Lig bu maçlarla başlayacak:

    TAKIMLARIN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

    Peki Süper Lig yarışında hangi takımın, hangi maçları kaldı? İşte takımların fikstürleri:

    TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
    Göztepe-Trabzonspor
    Alanyaspor-Trabzonspor
    Trabzonspor-Ankaragücü
    Galatasaray-Trabzonspor
    Trabzonspor-Antalyaspor
    Denizlispor-Trabzonspor
    Trabzonspor-Konyaspor
    Kayserispor-Trabzonspor

    BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
    Başakşehir-Alanyaspor
    Ankaragücü-Başakşehir
    Başakşehir-Galatasaray
    Antalyaspor-Başakşehir
    Başakşehir-Denizlispor
    Konyaspor-Başakşehir
    Başakşehir-Kayserispor
    Kasımpaşa-Başakşehir

    GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
    Ç.Rizespor-Galatasaray
    Galatasaray-Gaziantep
    Başakşehir-Galatasaray
    Galatasaray-Trabzonspor
    Alanyaspor-Galatasaray
    Ankaragücü-Galatasaray
    Galatasaray-Göztepe
    Antalyaspor-Galatasaray

    SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
    Sivasspor-Denizlispor
    Konyaspor-Sivasspor
    Sivasspor-Kayserispor
    Kasımpaşa-Sivasspor
    Sivasspor-Yeni Malatyaspor
    Fenerbahçe-Sivasspor
    Sivasspor-Gençlerbirliği
    Göztepe-Sivasspor

    BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
    Beşiktaş-Antalyaspor
    Denizlispor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Konyaspor
    Kayserispor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Kasımpaşa
    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Gençlerbirliği-Beşiktaş

    FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
    Fenerbahçe-Kayserispor
    Kasımpaşa-Fenerbahçe
    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
    Fenerbahçe-Göztepe
    Gençlerbirliği-Fenerbahçe
    Fenerbahçe-Sivasspor
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Fenerbahçe-Ç.Rizespor

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