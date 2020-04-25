Süper Lig ne zaman başlayacak? Son puan durumu ve kalan maçları ne? İşte Süper Lig fikstürü ve sıralaması

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, futbol organizasyonlarının da ertelenmesine neden olmuştu. Peşi sıra futbol ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Öte yandan daha fazla vakit kaybetmek istemeyen TFF ve Kulüpler Birliği, ligin haziran ayında yeniden başlayacağını duyurdu.
Dün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi." ifadelerini kullandı.
Mehmet Sepil'in bu açıklaması üzerine, yaklaşık 1,5 aydır oynanmayan Süper Lig'de puan durumunu ve kalan maçları derledik. Önce son puan durumuna bakalım:
Trabzonspor lider olarak yarışı sürdürürken onu Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor takip ediyor. Süper Lig'i en son 26.haftasında bırakmıştık. 27. haftadan devam edecek Süper Lig bu maçlarla başlayacak:
TAKIMLARIN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
Peki Süper Lig yarışında hangi takımın, hangi maçları kaldı? İşte takımların fikstürleri:
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray-Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
SİVASSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor