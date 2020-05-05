Beşiktaş'la ilgili sürpriz transfer iddiası Arnavutluk basınından geldi. İsveç'in Kalmar ekibinde forma giyen Fidan Aliti'nin yönetim tarafından izlendiği öne sürüldü. Maliyeti düşük olan 26 yaşındaki defans oyuncusunun Beşiktaş için ideal bir seçenek olabileceği yazıldı.
SKENDERBEU'DA PARLADI
Daha önce Arnavut takımlarından Skenderbeu'da forma giyen Kosovalı oyuncu orada gösterdiği başarılı performans sonrasında 150 bin Euro gibi bir rakamla İsveç ekibi Kalmar'a gitti.
HEM STOPER HEM SOL BEK
Aliti stoper mevkinde oynamasına rağmen aynı zamanda sol bekte pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu durumun Beşiktaş için çok büyük bir avantaj olacağının da haberde altı çizildi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Fidan Aliti daha önce Slaven Belupo, Sheriff, Luzern, Young Boys ve Basel kulüplerinde forma giydi. Kosovalı futbolcunun İsveç kulübü Kalmar ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.