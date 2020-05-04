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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    'den 'ua yıllık net 1.2 milyon euro!

    , Hırvat teknik adam Bjelica’ya D.Zagreb’in brüt olarak verdiği rakamı net olarak teklif etti. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Yıllık net 1.2 milyon euro!
    'nin takımın başına geçirmeyi planladığı 'ya önerilen rakam da ortaya çıktı. 'den yıllık brüt 1.2 milyon Euro kazanan Hırvat teknik adama Sarı-Lacivertliler bu rakamı net olarak verecek. Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'den aldığı net para ise 700 bin Euro'ydu.

    NENAD     BİJELİCA İÇİN BİLİC YARDIM ETMİŞ!
    Bu arada İtalyan medyası Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüşmesinde Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in yardımcı olduğunu yazdı.

    FENERBAHÇE SAHAYA İNİYOR
    Fenerbahçe, coronavirüs salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk kez bugün saha çalışması yapacak. Futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde dörderli gruplar halinde antrenman yapacaklar. İlk grup saat 10.00'da sahada olacak. Gün boyunca farklı oyuncu gruplarıyla devam edilecek.
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