Fenerbahçe'nin takımın başına geçirmeyi planladığı Nenad Bjelica'ya önerilen rakam da ortaya çıktı. Dinamo Zagreb'den yıllık brüt 1.2 milyon Euro kazanan Hırvat teknik adama Sarı-Lacivertliler bu rakamı net olarak verecek. Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'den aldığı net para ise 700 bin Euro'ydu.
NENAD BİJELİCA İÇİN BİLİC YARDIM ETMİŞ!
Bu arada İtalyan medyası Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüşmesinde Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in yardımcı olduğunu yazdı.
FENERBAHÇE SAHAYA İNİYOR
Fenerbahçe, coronavirüs salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk kez bugün saha çalışması yapacak. Futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde dörderli gruplar halinde antrenman yapacaklar. İlk grup saat 10.00'da sahada olacak. Gün boyunca farklı oyuncu gruplarıyla devam edilecek.
NENAD BİJELİCA İÇİN BİLİC YARDIM ETMİŞ!
Bu arada İtalyan medyası Fenerbahçe'nin Bjelica ile görüşmesinde Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'in yardımcı olduğunu yazdı.
FENERBAHÇE SAHAYA İNİYOR
Fenerbahçe, coronavirüs salgını nedeniyle uzun bir aranın ardından ilk kez bugün saha çalışması yapacak. Futbolcular Can Bartu Tesisleri'nde dörderli gruplar halinde antrenman yapacaklar. İlk grup saat 10.00'da sahada olacak. Gün boyunca farklı oyuncu gruplarıyla devam edilecek.