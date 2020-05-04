MILANO, DATOME VE KALINIC'İN PEŞİNDE

Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun yıldız isimleri Luigi Datome ve Nikola Kalinic için İtalyan ekibi Armani Exchange Olimpia Milano'nun devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte yarı yarıya küçülme gündemdeyken, mali anlamda sıkıntı yaşayamayan İtalyan ekibi, 2 Fenerbahçeli yıldızı da transfer etmek istiyor.